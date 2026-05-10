本記事では、5代目ステップワゴンに採用されていた「わくわくゲート」の口コミや6代目での廃止理由、中古で5代目を買うべきか、現在の中古車相場をわかりやすく解説します。【写真】ステップワゴンのわくわくゲートステップワゴンのわくわくゲートとは？わくわくゲートは先代の5代目ステップワゴン（2015年4月〜2022年5月）で採用されていたバックドア機構で、ドアを縦にも横にも開けられるのが特徴です。通常の車のようにバックド