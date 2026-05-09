忙しい日々のなかで、時間に余裕をもたせて暮らしを快適にするアイデアを紹介します。夫婦共働きで2人の子どもがいる、整理収納アドバイザー・Nozomiさんのケースです。ここでは、Nozomiさんが時間を有効活用するために、あえて「やらない」と決めたことについて語ります。時間を有効活用するためにできること子どもが生まれてから、時間は本当に限りがあるものだと強く感じるようになりました。共働きで家事と育児をこなす毎日で