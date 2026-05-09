「カジサック」ことキングコング・梶原雄太が『はねるのトびら（はねトび）』（フジテレビ系）時代の不仲や共演NGを告白し、波紋を広げている。「カジサックさんは5月7日、元芸人YouTuberの『たっくー』こと澤村拓亨（たくと）さんのチャンネル『たっくーTVれいでぃお』にゲスト出演しました。『はねトび』をいまYouTubeで復活させるなら、と聞かれると、『僕は100％やります!ただ!100％集まりません!』と断言し、メンバーの再