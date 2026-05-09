©Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA東京ドームでの激闘から一週間が過ぎた。WBA/WBC/IBF/WBOスーパーバンタム級タイトルを防衛した"モンスター"井上尚弥。敗れはしたが、パウンド・フォー・パウンド・ナンバーワン王者に挑み、己を出し尽くした中谷潤人。2人のファイターは、ボクシングという競技が持つ優美さ、華麗さ、力強さ、そして男が死力を尽くして闘い抜く姿を十二分に見せた。稀に見る好ファイトに、東京ドームを埋