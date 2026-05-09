シンガー・ソングライターの藤井風が5月5日にInstagramを更新。新曲『It’s Alright』のミュージックビデオの一部の動画を披露したが、「白塗りろくろ首」の演出に一部のファンから驚愕の声があがっている。動画では、白塗りのメイクを施し、白い着物風のファッションの天女のような藤井が、呪文を唱えるかのように両手を交差。すると、手前にいる白鳥と黒鳥の首がクロスしながら上へと長くに伸びていき、それに合わせるように