横浜地裁（資料写真）オーストラリアの湖で２０１９年、交流事業中に神奈川大付属高（横浜市）１年の男子生徒２人＝いずれも当時（１６）＝が溺れて死亡したのは安全対策を怠ったためなどとして、遺族が同校を運営する学校法人神奈川大学らに計約２億５８５０万円の損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が８日、横浜地裁（田中孝一裁判長）であった。被告の本人尋問があり、交流事業に一緒に参加した元生徒の男性は事前に学校側から湖