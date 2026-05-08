ESSEonlineに掲載された記事のなかから、5月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！これから暑くなる時季のために「エアコン」の手入れは今のうちにしておきたいところ。そこで今回はダイソーの「エアコンクリーナー」をご紹介。元小学校家庭科教諭で、家事に関する著作を多くもつブロガー・よしママさんが実際に使って便利だったと感じた点を、その掃除方法とともにご紹介します。※記事の初出は2025年5月。年齢を含め内容は