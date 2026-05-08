グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、前年度の活躍を元に最も輝いたグラドルたちを新人・ベテラン・総合の3部門をランキング形式で発表する毎年恒例企画「北川昌弘が独断と偏見で選ぶ『グラビアありがたき大賞』