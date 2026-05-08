これからの気象情報です。 9日(土)も、不安定な空模様と風の強い状態が続きそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風注意報、沿岸部には波浪注意報が出ています。 ◆5月9日(土)の天気 ・上越地方 朝のうちは各地で雨が降るでしょう。 晴れ間が出る日中も、急な雨や雷雨のところがありそうです。 ・中越地方 まとまった雨雲は昼前には抜けるでしょう。 ただ、大気の