これから夏にかけて旬を迎える岩ガキを楽しんでもらおうと、大分県佐伯市で9日から「日豊海岸岩ガキまつり」が始まります。 【写真を見る】「日豊海岸岩ガキまつり」9日スタートぷりぷりで濃厚…佐伯市内9店舗で自慢の料理を提供 夏が旬となる日豊海岸の岩ガキ。大粒で濃厚、クリーミーな味わいが特徴です。この岩ガキを観光振興につなげようと佐伯市と同じく豊後水道沿いの産地、宮崎県延岡市などと展開す