県はさきほど、藍場浜公園での新ホール整備に向け実施していた3度目の事業者の公募に対し「参加表明があった」と発表しました。徳島市の藍場浜公園での新ホール整備をめぐり県は、設計業務を担う事業者の公募を5月8日午後5時で締め切り、「複数の事業者から参加表明があった」と発表しました。新ホール整備計画は当初、「設計と施工」を一括発注する方式で、2025年に2度にわたり公募を行いましたが、資材高騰な