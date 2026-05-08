中山町の小学校で8日、ベニバナ文化を学ぶ授業が行われました。地元では世界農業遺産への認定を目指しています。中山町を含む8つの市と町などで組織する協議会は、県産ベニバナの文化や技術継承につなげようと「世界農業遺産」へのベニバナの認定を目指しています。こうした中、中山町と地元のNPO法人「黒塀の里山保存会」は7日、豊田小学校でベニバナの体験学習を行いました。授業には、4年生9人が参加し、初めにベニバナの歴史や