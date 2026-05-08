「サハリン2」で生産した原油を積んだタンカー。奥は太陽石油四国事業所＝4日、愛媛県今治市沖政府が、5月下旬にロシアに経済訪問団を派遣する方針を固めたことが分かった。三井物産や商船三井といった参加企業に26〜27日の日程を打診した。5月上旬にはエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が封鎖されてから初めてロシア産原油を輸入するなど接触を続けており、ロシアによるウクライナ侵攻の終息を見据え経済課題を協議する。複数の