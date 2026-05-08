確定申告のPR活動に貢献したとして8日、大分トリニータに熊本国税局から感謝状が贈られました。 【写真を見る】e-Taxの普及に貢献大分トリニータに熊本国税局から感謝状贈呈 大分トリニータはインターネットを活用した納税システム「e-Tax」を普及させようと、選手による確定申告の模擬体験や、ポスターの制作に取り組んでいます。 8日は、熊本国税局の北村厚局長が大分フットボールクラ