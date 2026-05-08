アイボリー 株式会社エツミは、アウトドアブランドのコールマンとコラボレーションしたカメラ用ショルダーバッグに新色を追加し、5月8日（金）に発売する。 レンズ交換式カメラと交換レンズ2本の収納を想定した小型のショルダーバッグ。 2022年9月の発売時はブラック、グリーン、サンドの3色を展開していたが、アイボリー、ピンクアッシュ、ピスタチオグリーン、シャ