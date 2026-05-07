フットサルのバサジィ大分が5月31日のリーグ開幕戦を前に、大分市の神社で必勝を祈願しました。 【写真を見る】バサジィ大分が春日神社で必勝祈願金井一哉新監督「攻撃的スタイルで優勝目指す」 大分市の春日神社で行われた必勝祈願には、今シーズンからチームを指揮する金井一哉新監督らあわせて24人が参列しました。 神事では選手を代表して新キャプテンの陣川凌選手が玉串を捧げ、今シーズンの飛