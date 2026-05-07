物価高対策として子ども1人あたり2万円を支給する国の事業で、大分県国東市が申請手続きのミスで、不足分492万円を市の財源で支給していたことがわかりました。 【写真を見る】「子育て応援手当」国東市が手続きミス不足分492万円を市の財源で支給大分 国東市によりますと今年3月、国の「子育て応援手当」として18歳までの子ども1人あたり2万円を支給しました。財源は国が全額負担するもので、当初4800万円余りが交付されま