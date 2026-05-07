タレント・山田邦子（65）が7日までにYahoo!ニュースでの「コメンテーター」枠を更新。お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）が“大嫌い”な芸人を告発した件について言及した。ユーチューバー・カノックスターのYouTubeチャンネルにゲスト出演した尾形だったが「嫌いな芸人はいますか?」という質問が寄せられた。そこで「1人だけいるのよ。大っ嫌い、俺。本当に最低な人間なのよ」と名前を明かしたが、ピー音で隠されていた