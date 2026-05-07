調整する中日・桜井＝バンテリンドーム中日のドラフト2位新人の桜井が7日、巨人との3連戦（バンテリンドームナゴヤ）に向け、同球場で調整した。母の日の10日に先発の見通し。ここまで3敗の桜井は、母麻衣子さんに初白星をプレゼントすべく「そろそろ勝たないと怒られそうなので」と笑顔で必勝を期した。自身が中学の頃に麻衣子さんががんを患い、母を励ましたい一心で野球に打ち込んできた。「チャンスをもらえていることに感