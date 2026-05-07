昨年12月の劇場公開以降、国内興収157.5億円を記録、洋画史上最長の12週連続No.1（2026／2／21時点）など、数々の偉業を達成したディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』が、2026年5月20日（水）にブルーレイ＋DVDセット、前作『ズートピア ブルーレイ＋DVDセット』をBOXに一緒に収納できるブルーレイ＋DVDセット コンプリート・ケース付き（数量限定）、4K UHD＋ブルーレイ セット、DVDで発売される。これを記念して、『