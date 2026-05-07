世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産でもある「端島炭坑」通称・軍艦島に、半世紀ぶりの新たな建物が整備されました。清水建設は、長崎市との連携協定に基づき、研究拠点施設「72号棟」を建設しました。1974年の閉山以来56年ぶりとなる島内の新たな建築物で、建物の崩壊が進む過酷な環境において、この「72号棟」は島の保存・整備を加速させるための重要な「研究拠点」となります。また、単なる作業員の基地としてだけで