7月17日よりテアトル新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかで公開される染谷将太主演映画『チルド』の本予告と本ビジュアルが公開された。 参考：染谷将太主演映画『チルド』特報映像＆新場面写真公開令和ロマン くるまの出演も決定 2022年に設立された映画レーベル「NOTHING NEW」による実写長編第1作となる本作は、コンビニを舞台としたホラー作品。染谷が主演を務めるほか、唐田えりか、西村まさ