yosugalaが本日5月6日、新曲「バニバニラ」を配信リリースした。これにともなって同曲ミュージックビデオが公開となった。新曲「バニバニラ」はTOKYO MXにて放送中の新木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』のエンディング主題歌。作詞・作曲・編曲を竹縄航太が担当、遊び心あふれるサウンドが耳に残る仕上がりだ。そのミュージックビデオの監督を務めたのは松永つぐみ。楽曲の“あざとさ”を表現した。また、「バニバニラ」の