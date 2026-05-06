渡辺嵩記者「きょうは空が晴れていて空気も澄んでいて清々しくて気持ちがいいです」リナワールドは23個のアトラクションを有する東北最大級の遊園地として知られています。ゴールデンウィーク最終日となる6日は午前9時半のオープンにおよそ600人が行列を作りました。初夏を迎えたこの時期に人気なのがこちらのアトラクション。「急流すべり」です。客「怖い 濡れた」尾花沢市から「毎回乗ってもスリルがあ