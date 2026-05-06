タレントの上原さくらが5日に自身のアメブロを更新。ゴールデンウィークに動物園へ足を運んだ際の“子育てあるある”なエピソードを明かした。この日、上原は「子供たち、動物を見るよりも、ズーラシア内に点在している遊具で遊ぶ方が断然楽しかったみたい」と報告。「じゃあ近所の公園でよかったよねとママ友と話していたけど、この会話自体、夫とも友達とも何度もした事があるかも」と、子育て中の“あるある”な出来事をつづっ