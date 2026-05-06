フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年4月27日、自身のインスタグラムを更新。オフショルダーの黒いニットをあわせたコーデなどを披露した。春のプライベートショット紀平選手は、「3月〜4月のいろいろ」といい、オフショルダーの黒いニットを着こなす姿やトレーニング中の様子などを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、オフショルダーの