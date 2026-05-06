タレントの伊集院光が、4月28日に放送されたテレビ東京のバラエティ番組『あちこちオードリー』(毎週火曜24:30〜)にゲスト出演し、中島みゆきのラジオでのトークを絶賛した。伊集院光○中島みゆきは「“歌”と“人の反応”をうまく編んでる」中島の深夜ラジオ時代の放送を改めて聴く機会があった伊集院は、その語り口の巧みさに驚いたとのこと。「中島みゆきさん何がすごいかって、ハガキを読みながら『寒くなってきましたね』なん