家事などの合間にできる10分〜30分の「スキマ時間」は、暮らしを豊かにする絶好のチャンス。ここでは、ESSEベストフレンズ101とESSEフレンズレポーターのスキマ時間活用術を紹介します。ちょい掃除から、趣味の記録、最新AIを活用したリフレッシュまで、参考になるアイデア満載です。掃除が面倒な場所をスキマ時間でキレイに（10〜15分）家事ひとつひとつにかかる時間を計ってみたら、意外と短時間ですむことが判明。それからは、