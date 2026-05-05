大型連休を使って、南砺市では、酒造りに使うコメ、酒米の田植えが行われています。今年は中東情勢の影響で作業用機械の燃料費が増加していて、生産者は、影響の長期化を懸念しています。青空のもと、田植え機で苗を植えていきます。南砺市の金戸営農組合は、大型連休中のおとといからあすまで、酒米の雄山錦、五百万石、山田錦を18ヘクタールの田んぼに植える計画です。酒米づくりは、砺波市の若鶴酒造など、県内外の酒造会