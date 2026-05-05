大型連休を使って、南砺市では、酒造りに使うコメ、酒米の田植えが行われています。



今年は中東情勢の影響で作業用機械の燃料費が増加していて、生産者は、影響の長期化を懸念しています。



青空のもと、田植え機で苗を植えていきます。



南砺市の金戸営農組合は、大型連休中のおとといからあすまで、酒米の雄山錦、五百万石、山田錦を18ヘクタールの田んぼに植える計画です。





酒米づくりは、砺波市の若鶴酒造など、県内外の酒造会社からの注文に応じて行われています。きょうは、南砺市城端地域の田んぼで五百万石を植え付けました。酒造りには欠かせない現場にも、中東情勢が影を落としています。組合によると、田植え機やトラクターの燃料費が、去年の同じ時期に比べておよそ1割増えています。また、今シーズンの肥料は予約済みで影響はないとする一方で、中東情勢悪化の長期化を懸念しています。金戸営農組合 宮本信 組合長「機械のオイルとか燃料ですね、そういうことを心配している。エンジンの回転数をちょっと下げるとか、一日を通して決まった回転数を下げるとか、作業手順、（ほ場の）まわり方、むだがない動きにする」大型連休に植えた酒米は、8月下旬に収穫する見通しです。また、組合では今月後半からコシヒカリやもち米の田植えを行う予定です。