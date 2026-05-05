南砺市の城端曳山祭はきょう、本祭が行われ、けんらん豪華な曳山が街を巡っています。庵屋台で奏でられる庵唄が特色の祭りでは、今年、三味線を初めて中学1年生が担っています。城端曳山祭はおよそ300年の伝統があり、ユネスコの無形文化遺産や国の重要無形民俗文化財となっています。曳山が車輪をきしませる音が邪気を払うとされ、その音から「ギュウ山」とも呼ばれています。今年の一番山を務める東上町を先頭に、6基の曳山が城