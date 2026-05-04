働いている女性にとって、仕事と子育ての両立は常に悩みの種。そんなとき、世界で暮らす母親たちに目を向けてみると、意外な発見があるかもしれません。今回、多くの国を旅した経験をもち、3人の子を育てながらイラストレーター・マンガ家として活躍する織田博子さんに、自身や外国人ママたちの経験をとおして実感した「仕事と子育てへの向き合い方」について、話を聞きました。※ この記事は『世界の子育てくらべてみたら、心がふ