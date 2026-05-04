lynch.の葉月によるソロプロジェクト“HAZUKI”が5月3日、東京・渋谷 CLUB QUATTROにて全国ツアー＜HAZUKI TOUR 2026 4TH ANNIVERSARY PLAY ALL SONGS “GI•GA XA NADU”＞のファイナル公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。＜HAZUKI TOUR 2026 4TH ANNIVERSARY PLAY ALL SONGS “GI•GA XA NADU”＞は、2月21日の愛知・名古屋Electric Lady Landを皮切りに5月3日の東京・渋谷CLUB QUATTROまで