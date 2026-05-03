40代から身につけたい「自分らしい幸せ」へと導く小さな習慣。お伝えするのは、女性が内側と外側からキレイになれる方法を配信し、幅広い年齢層から支持を集めるメンタルコーチでカリスマ人気ブロガーのワタナベ薫さん（58歳）。今回は、イヤな人とのつき合い方や手放すべき欲求など、40代からの人間関係をスムーズにするヒントについてご紹介します。※ この記事は『自分を大切にする小さな習慣80』（PHP研究所）より一部抜粋、再