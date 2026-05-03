会員制倉庫型スーパー「コストコ」のフードコートといえばコスパのよさが魅力。「殿堂入りのホットドッグはもちろん、時季によって新しいメニューも登場するのでぜひ連休中に行ってみて！」と話すのは、コストコ愛用歴10年超のESSEonlineライター・高梨リンカさんです。夫と中学2年生の娘と3人家族で、一家でコストコ好きという高梨さんに、コストコフードコートの最新おすすめメニューを3つ紹介してもらいました。1：とにかく大き