片付いた家のために、ものを減らすことは有効な方法です。でも逆に、快適な暮らしのために「家電をあえて増やした」というのは、夫と3人の子どもと暮らす、整理収納アドバイザーのESSEベストフレンズ101メンバー・高橋香織さん。長らく使うのをやめていた電子レンジを再導入したことで、そのメリットや「今の暮らしに必要かどうか」について改めて考えるきっかけになったそう。ここでは、そんな高橋さんが実感したもの選びの基準に