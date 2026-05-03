前線を伴った低気圧が発達しながら日本付近を通過し、あすにかけて大型連休中で一番の荒れた天気となるおそれがあります。きょうは西日本と東日本は、警報級の大雨や暴風となる所があるでしょう。北日本も次第に、雨や風が強まる予想です。予想最高気温は全国的に平年並みかやや高く、湿度も高いためジメジメとした体感となるでしょう。夏日の所もあり、少し蒸し暑くなりそうです。あすのみどりの日は関東など東日本で雨脚が強まり