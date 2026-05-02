カリフォルニア大学バークレー校のImke de Paterさんを筆頭とする研究チームは、天王星の一番外側にある2つの環について、組成と起源が全く異なることが明らかになったとする研究成果を発表しました。研究チームの成果をまとめた論文は学術誌「Journal of Geophysical Research: Planets」に掲載されています。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のNIRCam（近赤外線カメラ）で2023年2月に観測された天王星（Credit: NASA, ESA, C