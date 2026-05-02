小型SAR（合成開口レーダー）衛星の開発・運用やデータ解析ソリューション事業を手がける株式会社Synspective（シンスペクティブ）は2026年4月30日、自社9機目となる小型SAR衛星「StriX（ストリクス）」シリーズの打ち上げ予定を発表しました。同社によると、9機目のStriXは早ければ日本時間2026年5月22日18時30分以降に、アメリカの宇宙企業Rocket Lab（ロケットラボ）の「Electron（エレクトロン）」ロケットで打ち上げられる予