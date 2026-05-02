徳島県内の短歌愛好家グループによる作品展が徳島市のシビックセンターで開かれています。この展示会は徳島県内の短歌愛好家グループが毎年開いているもので、今回で15回目です。会場には会員34人が詠んだ短歌やその短歌に写真や絵画などを組み合わせ、情景を表現した作品約60点が展示されています。徳島市の松田一美さんの作品は、暁にトンボが羽化する情景を詠みました。トンボが飛び立っていく姿と、5月5日に