ESSEonlineに掲載された記事のなかから、5月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！画廊と美術館での学芸員経験をもち、現在は美術エッセイストとして活躍中の小笠原洋子さん。高齢者向けの3DK団地でひとり暮らしをしています。年金暮らしの小笠原さんは、自他ともに認める節約家で、1日1000円というルールで生活をしています。そんな小笠原さんの家には、ベッドや枕、キッチンマットといった、多くの人がもっているものをも