「メイクをしてもしっくりこない」そんなモヤモヤを抱えていませんか？元・片づけられない漫画家の午後さんも、長年メイクに苦手意識があったひとり。そんななか、ずっと気になっていた“パーソナルカラー診断”を受けたことで、自分に似合う色がわかり、メイクがぐっと楽しくなったといいます。今回は午後さんに、診断を受けてから起きた変化について教えてもらいました。難しい化粧品選び、自分に似合う色とは…？ 午後：片づ