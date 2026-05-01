大人世代がキャップのおしゃれを楽しむときに意識したい「かぶり方のポイント」を3つ紹介します。教えてくれるのは、メガネと帽子のライフナビゲーター・里和（さとわ）さん。かぶる深さや前髪のありなしなど“ほんの少しの差”で顔まわりがスッキリ、グッとあか抜けた印象になれますよ。1：「やや深め」にかぶるのが好バランスキャップは、かぶる深さで印象が大きく変わります。【実際の写真】キャップをかぶるときの前髪、どうす