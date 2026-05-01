【TVアニメ「ポケットモンスター」ワンダーボヤージュ】 5月22日 放送開始 テレ東系にて毎週金曜よる6時55分から放送中のテレビアニメ「ポケットモンスター」の新章「ワンダーボヤージュ」について、最新映像が公開された。 公開された映像では、やりたいことを見失っていたリコたちが自分の進むべき道を再発見する姿や、ライジングボルテッカーズ