2028年3月を目途に撤退を予定している南海フェリーですが、このゴールデンウィーク、フェリー乗り場は、多くの旅行客や帰省客らで賑わっています。（記者）「南海フェリーが発着する徳島港です。さきほど和歌山からの便が到着し、乗船客が下りてきました」徳島と和歌山を結ぶ南海フェリー。1年を通じて最も乗客が多いのが、ゴールデンウィークです。（記者）「南海フェリー