（台北中央社）バドミントン女子で16年リオデジャネイロ五輪銅メダリストの奥原希望さんが1日、台北市内で開かれたスポーツメーカー主催の講習会イベントに出席し、台湾の小学生と交流した。海外で子供たちと触れ合うのは初めてだという奥原さんは、今回のイベントを通じ「多くの人にバドミントンを好きになってほしい」と期待を寄せた。イベントはミズノが主催する「Follow Your Will Session」の一環で、日本以外での開催は初め