（台北中央社）南米パラグアイのサンティアゴ・ペニャ大統領が7日から10日まで、台湾を国賓として公式訪問する。頼清徳（らいせいとく）総統は8日に栄誉礼と公式夕食会でペニャ氏の訪台に歓迎の意を表す他、最高位の勲章「采玉大勲章」を授与する。外交部（外務省）が4月30日、発表した。ペニャ氏が大統領として訪台するのは2度目で、2024年5月以来、2年ぶりとなる。国賓としての訪問は初めて。ラミレス外相やリケルメ商工相らが同