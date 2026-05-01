日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。見る者を翻弄する衝撃のサスペンス・スリラー。『白い車に乗った女』評点：★3点（5点満点）「謎が謎を呼ぶ」過剰なミステリーの連続 © 2025 SLL. & B.A. ENTERTAINMENT & BY4M STUDIO CO., Ltd.病院の前に停まる一台の車。血が滲んだ裸足姿も痛々しい女性ドギョンが別の女性を抱きかかえて叫ぶ。「姉