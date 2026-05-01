40代以降の旅は重い荷物で体力が奪われ、旅先でバテてしまいがち。しかし、おしゃれや快適さは手放したくないですよね。ここでは、旅行好きの整理収納アドバイザーでESSEベストフレンズ101メンバーの森川とろろさんが、「身軽な旅の持ちもの」を3つご紹介。荷物を賢く減らして旅を満喫するコツをお届けします。1：かさばる服は「圧縮ポーチ×ワンピース」で攻略旅の荷物でいちばんかさばるものといえば、やはり「服」ですよね。身