ニューメキシコ大学（UNM）のIsmael Mirelesさんを筆頭とする国際研究チームは、がか座の方向、地球から約370光年先の恒星（F型星）「TOI-201」の惑星系に関する研究成果を発表しました。研究チームの成果をまとめた論文は学術誌「Science Advances」に掲載されています。UNMによると、研究チームはTOI-201を公転する3つの天体を確認しました。これらの天体は性質が大きく異なるだけでなく、公転軌道が動的で常に変化し続けている